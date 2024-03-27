"Криптобандерівська тварюка": Соловйов вчергове накинувся на Монтян (відео)

Так, Володимир Соловйов вчергове накинувся на Тетяну Монтян у прямому ефірі. Він назвав її "хохляцькою тварюкою".

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Пропагандистка Тетяна Монтян написала, що з Бєлгорода РФ почала евакуацію дітей, тоді як на донецьких дітлахів – чхати хотіла. Вони живуть на лінії фронту під обстрілами. Додала, що на море їх вивозить "вона з Андрюхою".

Соловйов вчергове накинувся на Монтян

"От тварюка яка!"

За словами Соловйова, пані Монтян не бачить нічого, що робить влада. Мовляв, це "закінчена тварюка".

"Тому я питаю у правоохоронних органів: ви довго будете терпіти тут цю хохляцьку тварюку з українським паспортом?", – завив телеведучий.

Пропагандист почав волати про те, що Монтян підтримує "секту стариковців", займається у Росії політикою, збирає з довірливих громадян гроші – і її ніхто не контролює.

"У нас взагалі є люди в силових структурах, які займуться правильними справами? Займуться цим бєлгородським ципсошним сайтом, цією криптобандерівською тварюкою, яка такого наговорила про верховного, що питань немає", – видав Соловйов.

Раніше Соловйов “розніс” Монтян та пригадав її “гріхи”. На думку путінського посіпаки, жінку слід посадити.

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