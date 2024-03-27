Коли F-16 нарешті з'являться в Україні: Кулеба назвав термін

За словами Кулеби, підготовка українських пілотів проходить добре і за планом.

У середині літа 2024 року в українському небі нарешті з'являться перші літаки F-16.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Спочатку планувалося, що F-16 з'являться в повітрі України в середині літа. Наразі все йде за планом. Але, звичайно, це дуже складне і заплутане питання, тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися. Але наразі графік такий", – сказав очільник МЗС.

За його інформацією, підготовка українських пілотів проходить добре.

"Звичайно, буде потрібно ще більше тренувань, не тільки для пілотів, а й для інженерів і технічного персоналу, тому що перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу... потребує серйозних змін у всьому, в освіті, логістиці, філософії повітряного бою та багатьох інших елементах", – додав міністр.

Нагадаємо, після чергового цинічного удару РФ по Харкову президент Зеленський заявив про необхідність зміцнення української ППО та прискорення надання Україні винищувачів F-16.

Раніше у Британії повідомили, що 10 льотчиків, майже повна ескадрилья українських пілотів, завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16 у Великій Британії.

Читайте також: