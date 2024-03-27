Чим та коли обробляти полуницю від шкідників

Полуниця подобається не лише людям, а й великій кількості шкідників, вразлива вона і для різноманітних хвороб ягідних культур. Тому, щоб отримати великий та якісний урожай, потрібно знати чим, коли та як обробляти ягоду.

Профілактична обробка кущів полуниці від шкідників також необхідна, її слід проводити впродовж усього періоду вегетації – до початку цвітіння й після збору врожаю. А якщо шкідники з’явилися під час цвітіння чи плодоношення, також доведеться вживати заходів.

Як обробити від шкідників полуницю навесні, до цвітіння

Щойно зійде сніг, видаліть сухе, пошкоджене, згниле за зиму листя. Після чого рясно обприскайте грядки розчином біологічних препаратів «Іскра-біо», «Фітоверм» чи «Акарін», радять експерти. Розчини вбираються рослинами впродовж декількох годин, а захищають вони від шкідників до трьох тижнів. Ці препарати не шкодять довкіллю, але чудово справляються з різноманітними комахами та павукоподібними шкідниками.

Для профілактики та боротьби з шкідниками можна скористатися:

Бродською рідиною, яка має у складі вапно та мідний купорос.

Спиртовим розчином йоду. 10 капель йоду розчинити у 10 літрах води та декілька разів обробити рослини. Захищає не лише від шкідників, а й від грибкових інфекцій.

Перманганатом калію. Рясно обприскати слабким розчином допоможе знищити паразитів.

Сечовиною — одну столову ложку препарату розчинити у 10 л води.

Усі ці препарати не лише допомагають проти шкідників, не є шкідливим для довкілля, а й є ще чудовим підживленням навесні.

Чим та як обробляти полуницю від шкідників під час цвітіння

Якщо навесні профілактика не робилася, або не дала результатів, і на полуниці в період цвітіння з’явилися шкідники фахівці рекомендують використати такі безпечні для рослини та здоров’я людини засоби:

Борну кислоту - 5 г препарату розчиняють у 10 л води й обприскують полуницю.

Препарат «Зав’язь» - 10 г препарату розчиняють у 10 л води й упродовж доби обробляють листя полуниці. Розчин підвищує стійкість рослини до хвороб і шкідників, а також стимулює полуницю до утворення більшої кількості зав’язі.

Препарат «Актофіт» – нешкідливий біологічний препарат, що крім нервово-паралітичної дії на шкідників, ще й прискорює ріст і розвиток кущів.

Чим обробляти полуницю під час плодоношення

Якщо на полуниці разом з ягодами з'явились шкідники, застосовують безпечні народні засоби. Вибір таких засобів залежить від виду шкідників.

Для знищення личинок хрущів, які харчуються корінням рослин грядку щомісяця обробляють розчином 40 мл нашатирного спирту на 10 л води.

Слинява пінниця, або всеїдна цикадка живиться клітинним соком полуниці й виділяє піну, схожу на слину. Якщо їх не багато, краще зібрати руками, У випадку масового ураження старі кущі обприскують насиченим розчином перманганату калію, підігрітим до температури 70°C, для обробки молодих кущиків розчин нагрівають до 45°С.

Мурах пошкоджують найсолодші плоди. Щоб їх позбутися, розчиніть у 200 мл соняшникової олії 10 мл оцту й полийте цим складом ґрунт у тих місцях, де мурашок найбільше. Або розчиніть 200 мл оцту в 10 л води та обприскайте цим розчином рослину.

Суничні кліщі пошкоджують листя, воно жовтіє і скручується. Проти кліщів застосовують настій цибулиння - 200 г сировини заливають теплою водою, настоюють 3-4 дні. Або настій із часнику, приготований за такою ж рецептурою, настояний впродовж доби.

Слимаки нищать як ягоди, так і листя. Вигнати слимаків із ділянки допоможе полив ґрунту розчином 10 г гірчиці в 10 л води.

Малиново-суничний довгоносик пошкоджує бутони, зав’язі та плоди. Вигнати шкідників можна розчином 3 кг золи та 40 мл рідкого мила в 10 л води або часниковим настоєм (160 г подрібненого часнику заливають 10 л води, добу настоюють, проціджують і використовують для щовечірньої обробки полуниці).

Сунична нематода вражає всі частини полуниці. Ні хімічних, ні народних засобів боротьби з нею не існує, тому хворий кущ потрібно негайно видалити та спалити, а місце, де він ріс, пролити міцним розчином марганцівки.

Чим обробити полуницю восени

Для профілактики захворювань найкраще обприскати полуницю і ділянку «Нітрофеном» - препаратом, який знищить усі хвороботворні віруси і гриби на полуниці та в ґрунті.

При ознаках борошнистої роси, обробіть кущі «Топазом». Від більшості шкідників та паразитів можна захистити полуницю профілактичною обробкою ділянки «Актеліком» або «Карбофосом».

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