Навесні городники починають ділитися рецептами добрив, які допоможуть отримати великий урожай.

У картоплі коренева система слаборозвинена, але зелень, біомаса формується значна. Тому картоплю необхідно забезпечити великою кількістю поживних речовин. Тому підгодівля відповідними добривами так необхідна, як під час садіння овоча, так і під час росту — по листу.

Що покласти в лунку під час садіння картоплі

Внесення добрив під час садіння під кожну окрему рослину економічно вигідніше і корисніше, ніж розкидання по усьому полі. Вносити добрива необхідно в кожну лунку.

Потрібно додавати різні поживні речовини як органічні, так і мінеральні. Під час додавання органічного добрива поліпшується ґрунт і коріння картоплі добре вбирають ті речовини, які вони погано засвоюють, мінеральні добрива впливають на врожай.

Органічні добрива краще заливати в лунку, мінеральні добрива — засипати. Використання останніх повинно супроводжуватися чітким дотриманням інструкції. Якщо переборщити з підгодівлею, велика ймовірність втрати всього врожаю.

Фахівці радять краще не змішувати різні типи добрива, оскільки відбувається реакція.

Як удобрювати картоплю під час садіння

Послід можна застосовувати навіть у свіжому вигляді, але при суворому дотриманні пропорції 1:10. Послід забезпечить ґрунт необхідними мікроелементами та мінералами.

Щоб удобрити сечовиною, необхідно взяти 1 ст.л сечовини та розчинити її в 10 літрах води, дати відстоятися деякий час і заливати під самий корінь.

Гній можна використовувати тільки сухий. Якщо залити в ґрунт свіжий коров’як, він почне активно гнити, виділяючи тепло і газ, що може привести до знищення кореневої системи рослини.

Золу можна не тільки розбавляти водою і заливати нею коріння картоплі, але також і посипати рослину. Це вбереже кущ від шкідників і захворювань.

Можна покласти сухий перегній, перемішаний з попелом у розрахунку 700 г перегною на 5 ст. л золи.

Для удобрення картоплі навесні добре підходить компост з соломи злакових культур, який повинен перегнити разом з кінським гноєм.

Найбільш слушні варіанти мінеральних добрив — це аммофоска, азофоска і нітроамофоска. Щоб картопля отримала необхідну кількість фосфору, у кожну лунку потрібно додати не більше 10 грамів добрива. Окремо потрібно додавати калій і азот.

Чудово для картоплі підійде суміш суперфосфату і цибулиння. Для підживлення потрібно покласти лунку одну ч. л суперфосфату та цибулиння.

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