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Що покласти в лунку під час садіння картоплі

Що покласти в лунку під час садіння картоплі

Що покласти в лунки під час садіння картопі

Які добрива вносити під час садіння картоплі

Навесні городники починають ділитися рецептами добрив, які допоможуть отримати великий урожай. 

У картоплі коренева система слаборозвинена, але зелень, біомаса формується значна. Тому картоплю необхідно забезпечити великою кількістю  поживних речовин. Тому підгодівля відповідними добривами так необхідна, як під час садіння овоча, так і під час росту — по листу.

Що покласти в лунку під час садіння картоплі

Внесення добрив під час садіння під кожну окрему рослину економічно вигідніше і корисніше, ніж розкидання  по усьому полі. Вносити добрива необхідно в кожну лунку.

Потрібно додавати різні поживні речовини як органічні, так і мінеральні. Під час додавання органічного добрива поліпшується ґрунт і коріння картоплі добре вбирають ті речовини, які вони погано засвоюють, мінеральні добрива впливають на врожай.

Органічні добрива краще заливати в лунку, мінеральні добрива — засипати. Використання останніх повинно супроводжуватися чітким дотриманням інструкції. Якщо переборщити з підгодівлею, велика ймовірність втрати всього врожаю.  
Фахівці радять краще не змішувати різні типи добрива, оскільки відбувається реакція.

 Як удобрювати картоплю під час садіння

  • Послід можна застосовувати навіть у свіжому вигляді, але при суворому дотриманні пропорції 1:10. Послід забезпечить ґрунт необхідними мікроелементами та мінералами.
  • Щоб удобрити сечовиною,  необхідно взяти 1 ст.л сечовини та розчинити її в 10 літрах води, дати відстоятися деякий час і заливати під самий корінь.
  • Гній можна використовувати тільки сухий. Якщо залити в ґрунт свіжий коров’як, він почне активно гнити, виділяючи тепло і газ, що може привести до знищення кореневої системи рослини.
  • Золу можна не тільки розбавляти водою і заливати нею коріння картоплі, але також і посипати рослину. Це вбереже кущ від шкідників і захворювань. 
  • Можна покласти сухий перегній, перемішаний з попелом у розрахунку 700 г перегною на 5 ст. л золи.
  • Для удобрення картоплі навесні добре підходить компост з соломи злакових культур, який повинен перегнити разом з кінським гноєм.
  • Найбільш слушні варіанти мінеральних добрив — це аммофоска, азофоска і нітроамофоска. Щоб картопля отримала необхідну кількість фосфору, у кожну лунку потрібно додати не більше 10 грамів добрива. Окремо потрібно додавати калій і азот. 
  • Чудово для картоплі підійде суміш суперфосфату і цибулиння. Для підживлення потрібно покласти лунку одну ч. л суперфосфату та цибулиння.

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