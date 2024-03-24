Весной огородники начинают делиться рецептами удобрений, которые помогут получить большой урожай.

У картофеля корневая система слаборазвита, но зелень, биомасса формируется значительная. Поэтому картофель нужно обеспечить огромным количеством питательных веществ. Поэтому подкормка, как во время посадки овоща, так и во время роста по листу так необходима.

Что положить в лунку во время посадки картофеля

Внесение удобрений во время посадки под каждое отдельное растение экономически выгоднее и полезнее, чем разбрасывание по всему полю. Вносить удобрения нужно в каждую лунку.

Нужно добавлять разные питательные вещества как органические, так и минеральные. При добавлении органического удобрения улучшается почва и корни картофеля хорошо впитывают те вещества, которые они плохо усваивают, минеральные удобрения влияют на урожай.

Органические удобрения лучше заливать в лунку, минеральные удобрения – засыпать. Использование последних должно сопровождаться четким соблюдением инструкции. Если переборщить с подкормкой, велика вероятность потери всего урожая.

Специалисты советуют лучше не смешивать разные типы удобрения, поскольку происходит реакция.

Как удобрять картофель во время посадки

Послед можно применять даже в свежем виде, но при строгом соблюдении пропорции 1:10. Он обеспечит почву необходимыми микроэлементами и минералами.

Чтобы удобрить мочевиной необходимо взять 1 ст.л мочевины и растворить ее в 10 литрах воды, дать отстояться некоторое время и заливать под самый корень.

Навоз можно использовать только сухой. Если залить в почву свежий коровяк, он начнет активно гнить, выделяя тепло и газ, что может привести к уничтожению корневой системы растения.

Золу можно не только разбавлять водой и заливать ею корни картофеля, но также и посыпать ее растение. Это убережет куст от вредителей и заболеваний.

Можно положить сухой перегной, перемешанный с пеплом из расчета 700 г перегноя на 5 ст. л золы.

Для удобрения картофеля весной хорошо подходит компост из соломы злаковых культур, который должен перегнить вместе с лошадиным навозом.

Наиболее подходящие варианты минеральных удобрений – это аммофоска, азофоска и нитроаммофоска. Чтобы картофель получил необходимое количество фосфора, в каждую лунку нужно добавить не более 10 г удобрения. Отдельно нужно добавлять калий и азот.

Прекрасно для картофеля подойдет смесь суперфосфата и луковой шелухи. Для подкормки нужно положить лунку в одну ч. л суперфосфата и луковой шелухи.

Читайте также: