Чем и когда обрабатывать клубнику от вредителей

Клубника нравится не только людям, но и большому количеству вредителей, уязвима она и для разнообразных болезней ягодных культур. Поэтому, чтобы получить большой и качественный урожай нужно знать чем, когда и как обрабатывать ягоду.

Профилактическая обработка кустов клубники от вредителей также необходима, ее следует проводить в течение всего периода вегетации – до начала цветения и после сбора урожая. А если вредители появились во время цветения или плодоношения, также придется принимать меры.

Как обработать от вредителей клубнику весной, до цветения.

Как только сойдет снег, удалите сухие, поврежденные, сгнившие за зиму листья. После чего обильно опрыскивайте грядки раствором биологических препаратов «Искра-био», «Фитоверм» или «Акарин», советуют эксперты. Растворы впитываются растениями в течение нескольких часов, а защищают от вредителей до трех недель. Эти препараты не вредят окружающей среде, но отлично справляются с разнообразными насекомыми и паукообразными вредителями.

Для профилактики и борьбы с вредителями можно воспользоваться:

Бродской жидкостью, содержащей известь и медный купорос.

Спиртным раствором иода. 10 капель йода растворить в 10 литрах воды и несколько раз обработать растения. Раствор предохраняет не только от вредителей, но и от грибковых инфекций.

Перманганатом калия. Обильно опрыскать слабым раствором поможет уничтожить паразитов.

Мочевиной – одну столовую ложку препарата растворить в 10 л воды.

Все эти препараты не только помогают против вредителей, не вредны для окружающей среды, но являются и еще прекрасной подкормкой весной.

Чем и как обрабатывать клубнику от вредителей во время цветения

Если весной профилактика не производилась, или не дала результатов, и на клубнике в период цветения появились вредители, специалисты рекомендуют использовать такие безопасные для растения и здоровья человека средства:

Борную кислоту – 5 г препарата растворяют в 10 л воды и опрыскивают клубнику.

Препарат «Завязь» — 10 г препарата растворяют в 10 л воды и в течение суток обрабатывают листву клубники. Раствор повышает устойчивость растения к болезням и вредителям, а также стимулирует клубнику к образованию большего количества завязей.

Препарат «Актофит» – безвредный биологический препарат, кроме нервно-паралитического действия на вредителей, еще и ускоряет рост и развитие кустов.

Чем возделывать клубнику во время плодоношения

Если на клубнике вместе с ягодами появились вредители, используют безопасные народные средства. Выбор таких средств зависит от вида вредителей.

Для уничтожения личинок майских жуков, питающихся корнями растений, грядку ежемесячно обрабатывают раствором 40 мл нашатырного спирта на 10 л воды.

Слюнявая пенница, или всеядная цикадка питается клеточным соком клубники и выделяет пену, похожую на слюну. Если их не много, лучше собрать руками. В случае массового поражения старые кусты опрыскивают насыщенным раствором перманганата калия, подогретым до температуры 70°C, для обработки молодых кустов раствор нагревают до 45°С.

Муравьи повреждают самые сладкие плоды. Чтобы от них избавиться, растворите в 200 мл подсолнечного масла 10 мл уксуса и полейте этим составом почву в тех местах, где больше всего муравьев. Или растворите 200 мл уксуса в 10 л воды и опрыскайте растение.

Земляничные клещи повреждают листья, они желтеют и скручиваются. Против клещей применяют настой луковицы – 200 г сырья заливают теплой водой, настаивают 3-4 дня. Или настой из чеснока, приготовленный по такой же рецептуре, настоянный в течение суток.

Улитки уничтожают как ягоды, так и листья. Выгнать улиток с участка поможет полив грунта раствором 10 г горчицы в 10 л воды.

Малиново-земляничный долгоносик повреждает бутоны, завязи и плоды. Выгнать вредителей можно раствором 3 кг золы и 40 мл жидкого мыла в 10 л воды или чесночным настоем. 160 г измельченного чеснока заливают 10 л воды, сутки настаивают, процеживают и используют для ежевечерней обработки клубники.

Земляничная нематода поражает все части клубники. Ни химических, ни народных средств борьбы с ней не существует, поэтому больной куст нужно немедленно удалить и сжечь, а место, где он рос, пролить крепким раствором марганцовки.

Чем обработать клубнику осенью

Для профилактики заболеваний лучше опрыскать клубнику и участок «Нитрофеном» — препаратом, который уничтожит все болезнетворные вирусы и грибы на клубнике и в почве.

При признаках мучнистой росы обработайте кусты «Топазом». От большинства вредителей и паразитов можно защитить клубнику профилактической обработкой участка «Актеликом» или «Карбофосом».

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