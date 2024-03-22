Перші українські пілоти пройшли навчання на F-16 у Великій Британії

Робота на сучасних винищувачах – одна з обов'язкових складових на шляху до нашої перемоги.

Перші українські пілоти пройшли базове льотне навчання, наземну школу та мовну підготовку у Великій Британії. Цей етап вже подолали 10 льотчиків.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Тепер група перейде на курси підвищення кваліфікації ВПС Франції, перш ніж навчиться керувати винищувачами F-16.

"Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомому досвіду Королівських ВПС ці пілоти пройшли найкращу підготовку і невдовзі приєднаються до боротьби із незаконним вторгненням Путіна", – міністр оборони Грант Шаппс.

Раніше йшлося про те, що Україна може отримати обіцяні F-16 вже цього літа. Йдеться про винищувачі від Данії та Нідерландів.

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