Перші українські пілоти пройшли навчання на F-16 у Великій Британії

Робота на сучасних винищувачах – одна з обов'язкових складових на шляху до нашої перемоги.
Перші українські пілоти пройшли базове льотне навчання, наземну школу та мовну підготовку у Великій Британії. Цей етап вже подолали 10 льотчиків.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Тепер група перейде на курси підвищення кваліфікації ВПС Франції, перш ніж навчиться керувати винищувачами F-16.
"Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомому досвіду Королівських ВПС ці пілоти пройшли найкращу підготовку і невдовзі приєднаються до боротьби із незаконним вторгненням Путіна", – міністр оборони Грант Шаппс.
Раніше йшлося про те, що Україна може отримати обіцяні F-16 вже цього літа. Йдеться про винищувачі від Данії та Нідерландів.
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