Когда F-16 наконец-то появятся в Украине: Кулеба назвал термин

По словам Кулебы, подготовка украинских пилотов проходит хорошо и по плану.

В середине лета 2024 года в украинском небе наконец-то появятся первые самолеты F-16.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Сначала планировалось, что F-16 появятся в воздухе Украины в середине лета. Пока все идет по плану. Но, конечно, это очень сложный и запутанный вопрос, поэтому никогда не знаешь, как все может измениться. Но пока график таков", – сказал глава МИД.

По его информации, подготовка украинских пилотов проходит хорошо.

"Конечно, потребуется еще больше тренировок, не только для пилотов, но и для инженеров и технического персонала, потому что переход от самолетов советского типа к самолетам западного типа... требует серьезных изменений во всем, в образовании, логистике, философии воздушного боя и многих других элементах", – добавил министр.

Напомним, после очередного циничного удара РФ по Харькову президент Зеленский заявил о необходимости укрепления украинской ПВО и ускорения предоставления Украине истребителей F-16.

Ранее в Британии сообщили, что 10 летчиков, почти полная эскадрилья украинских пилотов, завершили базовый курс обучения полетов на истребителях F-16 в Великобритании.

Читайте также: