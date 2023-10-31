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"Берлін буде горіти": у Соловйова істерика через військову допомогу Україні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Берлін буде горіти": у Соловйова істерика через військову допомогу Україні

Володимир Соловйов / Фото: скриншот з відео

Соловйов знову виступив із погрозами у своїй пропагандистській програмі.

Один із головних пропагандистів Росії Володимир Соловйов продовжує пробивати дно у своїх програмах. На цей раз посіпака Путіна виступив із погрозами політичному керівництву Німеччини через військову допомогу Україні.  

У його істеричних криках мова йшла про німецькі танки Leopard для ЗСУ. А потім пропагандист видав, що "Берлін буде горіти".

"Хто постачає зброю народ чи влада. Цю війну веде німецька влада. Веде її негідник Меркель, негідник Шольц, негідник Бербок. Тому німецька сволота буде знищена у Берліні. Спалимо всіх і Берлін горітиме", - істерично кричав Соловйов.

Один із учасників програми намагався наводити контраргументи Соловйову: "Нічого горіти не буде. І вам буде соромно за свої слова". Проте за істеричним криком пропагандиста опонента майже не було чути.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. 

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Дата публікації
Перегляди
1136
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