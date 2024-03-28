В России может начаться серьезная межэтническая вражда — NYT

В России после теракта в "Крокус Сити Холл" усилилась антимигрантская риторика среди населения, что может перерасти в этническую вражду внутри страны.

Об этом пишет издание The New York Times.

Издание отмечает, что миллионы трудовых мигрантов постоянно сталкиваются с ксенофобией в России, но теперь значительно усилилась.

"Мигранты нужны как "пушечное мясо" для российской армии и как рабочая сила. И когда им (властям) предстоит выполнить план борьбы с терроризмом, они также сосредоточатся на этой группе таджиков", — сказала российская правозащитница Светлана Ганнушкина.

Ганнушкина заявила, что было сразу понятно, что российские власти будут хватать таджиков и винить украинцев.

Мигранты из Таджикистана сильно испуганы и почти не выходят на улицу. Теперь они боятся не только депортации, но и того, что их заставят ехать против Украины на войну.

Издание отмечает, что российский диктатор Путин всегда использовал в своих целях этническую напряженность. Когда он приходил к власти, Россия вела войну против Чечни. Путин также способствовал разжиганию сепаратизма в грузинских регионах Южная Осетия и Абхазия для дальнейшей их оккупации.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему спецслужбы РФ допустили нападение на "Крокус Сити".

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ после теракта в "Крокусе" развернули "охоту" на мигрантов.

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