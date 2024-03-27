Буданов объяснил, почему спецслужбы РФ допустили нападение на "Крокус Сити"

Российским спецслужбам было известно, откуда придут боевые группы и через которые две страны перемещались на территорию государства-агрессора.

В Кремле было известно о подготовке террористической операции на территории России еще от 15 февраля.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в ходе разговора на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

Когда стало известно об атаке

"Как минимум, 15 февраля 2024 года РФ знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она ушла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда", – сказал он.

По словам шефа украинской военной разведки, в Кремле знали, откуда придут боевые группы, через какие две страны перемещались на территорию государства-агрессора.

Почему в РФ не предотвратили теракт

“Для чего они допустили, чтобы это произошло – есть несколько вариантов. Первое — это, как у них принято, борьба "башен" [Кремля], чтобы сейчас снять нескольких чиновников. Другой вариант – они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину”, ― отметил начальник ГУР МО Украины.

Он отметил, что в Кремле уже трижды меняли версии того, что произошло в подмосковном "Крокус Сити", пытаясь хоть как-то приплести к теракту так называемый украинский след.

"Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", ― заявил Кирилл Буданов.

Кто виноват в нападении на "Крокус Сити"

Шеф украинской разведки добавил, что Россия сама посеяла хаос и самоуверенно считала, что сможет его контролировать.

"Есть такое устоявшееся выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда функционирует: все пытаются создать контролируемый хаос. Абсолютно все более или менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же произошло и здесь", ― подытожил начальник ГУР МО Украины.

Напомним, ответственность за террористическую атаку в Москве, в которой, по последним данным, погибли 139 человек и 182 получили ранения, взяло "Исламское государство". Теракт объясняют войной с "странами, борющимися с исламом". Фотографию четырех мужчин, лица которых спрятаны за масками, опубликовало агентство Amaq, аффилированное к "Исламскому государству". После задержания всех обвиняемых в терроризме доставили в зал суда с очевидными следами побоев и увечьями.

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