Буданов пояснив, чому спецслужби РФ допустили напад на “Крокус Сіті”

Російським спецслужбам було відомо, звідки прийдуть бойові групи та через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

У Кремлі було відомо про підготовку терористичної операції на території Росії щонайменше від 15 лютого.

Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час розмови на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

Коли стало відомо про атаку

“Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки”, ― сказав він.

За словами шефа української військової розвідки, у Кремлі знали, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

Чому в РФ не запобігли теракту

“Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них прийнято, боротьба “веж” [Кремля], аби зараз зняти кількох високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну”, ― зазначив начальник ГУР МО України.

Він зауважив, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному “Крокус Сіті”, намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий “український слід”.

"З’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", ― заявив Кирило Буданов.

Хто винен у нападі на "Крокус Сіті"

Шеф української розвідки додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

"Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут", ― підсумував начальник ГУР МО України.

Нагадаємо, відповідальність за терористичну атаку в Москві, в якій, за останніми даними, загинули 139 людей і 182 зазнали поранень, взяла "Ісламська держава". Теракт пояснюють війною з "країнами, які борються з ісламом". Фотографію чотирьох чоловіків, обличчя яких заховані за масками, опублікувало агентство Amaq, афілійоване до “Ісламської держави”. Після затримання усіх звинувачених у тероризмі доправили до зали суду з очевидними слідами побоїв та каліцтвами.

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