Почему Кремль пытается обвинить Украину в теракте в "Крокусе" – анализ NYT

По мнению издания, для Путина признать, что "Исламское государство" самостоятельно совершило нападение на московский концертный зал, означало бы признать провал в безопасности и подорвать доверие россиян к нарративу о "враждебном Западе"

После теракта в концертном зале "Крокус Сити" возле Москвы Россия начала кампанию дезинформации, якобы за нападением стоят Украина и Запад.

Зачем Путин пытается обвинить Украину, разбирались в NYT.

Диктатор Путин несколько раз говорил, что Киев и Вашингтон причастны к организации теракта. Глава ФСБ Александр Бортников также заявил, что за терактом в "Крокус сити холле" стоят радикальные исламисты, которым якобы способствовали западные спецслужбы.

В издании напомнили, что "Исламское государство" дважды заявило об ответственности за нападение. Это подтверждают Соединенные Штаты и спецслужбы других западных стран. Кроме того, незадолго до нападения США и Великобритания публично и частным образом предупреждали Россию об угрозе предполагаемого теракта.

"Для Путина было классическим пренебрегать предупреждениями", — сказала Фиона Хилл, бывший старший директор по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности США.

Враги — только Украина и Запад

По ее словам, публичное признание того, что только исламские боевики несут ответственность за самую большую террористическую атаку в России за два десятилетия, также может ослабить нарратив Кремля о том, что россиянам нужно объединиться вокруг войны с Украиной.

"Вы ведете большую экзистенциальную борьбу с Западом, поэтому нельзя отвлекать от нее внимание", — говорит Хилл.

NYT напоминает, что когда в России идет речь об урегулировании кризисов, дезинформация была любимым инструментом Путина, а внешним игрокам, таким как Соединенные Штаты, часто отводится роль злодеев.

РФ находится под прицелом мусульманских экстремистов

По словам аналитиков, Россия находится под прицелом мусульманских экстремистов-суннитов, особенно "Исламского государства", с 2015 года, когда Москва вторглась в Сирию и приступила к кровавым бомбардировкам сирийских городов, чтобы поддержать диктатора Башара Асада.

Пока Кремль не предоставил никаких доказательств того, что арестованные после нападения люди имели какие-либо связи с Украиной. РФ пыталась построить свои аргументы, что Киев причастен, потому что подозреваемые якобы бежали в сторону украинской границы.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, близкий союзник Путина, похоже, поставил под сомнение этот сценарий. Лукашенко заявил, что его страна закрыла свои границы — самые близкие к Москве — после нападения по просьбе Путина. Учитывая усиленные меры безопасности, подозреваемые "уехали в сторону украино-российского участка границы", сообщил Лукашенко.

Украинское правительство отрицает любую причастность к нападению.

Почти сутки после нападения Путин молчал. Спустя всего три дня он признал, что нападение совершили "радикальные исламисты" — но даже тогда настаивал на том, что Украина могла сыграть определенную роль.

Аналитики отмечают, что Кремль часто не знает, как справиться с такими кризисами, и ему нужно время, чтобы понять, как их можно использовать для достижения своих целей. Появляющееся сообщение часто предназначено больше для внутренней аудитории, чем для международной, чтобы отвлечь внимание россиян.

Такое уже было

В 2004 году во время нападения на школу в Беслане Кремль впервые отрицал, что нападавшие были чеченцами, которые мстили России за войну в их регионе, где Москва использовала тактику выжженной земли. Россия же указала пальцем на соседнюю Грузию, обвинив ее в сокрытии террористов.

"Кажется, сейчас используется тот же учебник, и не только в заявлениях Кремля. Широкая российская дезинформационная машина также заработала на полную мощность, распространяя безосновательные обвинения и теории заговора в контролируемых государством СМИ и в Интернете", — отмечают в The New York Times.

"Думаю, мы подошли к периоду, когда Запад и Украина (для России. – Ред.) стоят за всеми мерзкими действиями. Сейчас всем плохим руководит "скрытая рука Украины" и ее "западных кукловодов"", — говорит профессор Эдвард Лемон из Техасского университета A&M, специализирующийся на авторитарных правительствах в Центральной Азии.

Напомним, что 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В РФ сообщили, что жертвами атаки стали 140 человек. Часть из них погибла от огнестрельных ранений, часть – во время пожара.

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