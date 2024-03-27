Негативная энергия: где не стоит размещать зеркала

Как правильно расположить джеркала, чтобы сохранить гармонию и положительную энергию дома.

Зеркала в нашем доме могут быть не только украшением, но и важнейшим элементом для создания гармонии и положительной энергии в помещении.

Однако не все расположения зеркал правильны, и даже могут принести негативные последствия, о которых рассказывает специалисту по классическому фэншую Джема.

Зеркало напротив входной двери

Размещение зеркала прямо напротив входа может отражать отрицательную энергию. Это может привести к тому, что заглянувшие в дом увидят свое отражение, передадут частицу своей энергии, что может негативно повлиять на жильцов дома.

Слишком высокое или низкое расположение

Зеркало, слишком высокое или низкое и отражающее только вашу голову или ноги, создает несоответствие и дискомфорт. Важно подобрать высоту расположения зеркала так, чтобы оно было комфортно для вас.

Искривленное отражение

Зеркало, искажающее отражение, может прерывать гармонию в помещении. Важно, чтобы зеркало отражало нечто привлекательное и гармоничное: красивый вид или интерьер комнаты.

Избегайте плохих зеркал и создавайте гармоничное и энергетическое пространство в вашем доме. Правильное расположение зеркал поможет повысить положительную энергию и создать уютную и гармоничную среду.

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