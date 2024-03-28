У Росії може початись серйозна міжетнічна ворожнеча - NYT

У Росії після теракту в "Крокус Сіті Холл" посилилась антимігрантська риторика серед населення, що може перерости в етнічну ворожнечу всередині країни.

Про це пише видання The New York Times.

Видання зазначає, що мільйони трудових мігрантів постійно зіштовхуються з ксенофобією у Росії, але тепер вона значно посилилась.

"Мігранти потрібні як "гарматне м'ясо" для російської армії і як робоча сила. І коли їм (владі) потрібно буде виконати план боротьби з тероризмом, вони також зосередяться на цій групі таджиків", - сказала російська правозахисниця Світлана Ганнушкіна.

Ганнушкіна заявила, що було одразу зрозуміло, що російська влада буде хапати таджиків та звинувачувати українців.

Мігранти з Таджикистану сильно налякані і майже не виходять на вулицю. Тепер вони бояться не тільки депортації, а й того, що їх примусять їхати на війну проти України.

Видання зазначає, що російський диктатор Путін завжди використовував у своїх цілях етнічну напруженість. Коли він приходив до влади Росія вела війну проти Чечні. Також Путін сприяв розпалюванню сепаратизму в грузинських регіонах Південна Осетія та Абхазія для подальшої їх окупації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова ГУР Кирило Буданов пояснив, чому спецслужби РФ допустили напад на "Крокус Сіті".

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ після теракту в "Крокусі" розгорнули "полювання" на мігрантів.

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