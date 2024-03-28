Німеччина нарощуватиме закупівлю зброї через глобальні загрози

У ФРН заявили про зміну глобальних загроз.

Німеччина прискорить схвалення процесів, які необхідні для купівлі озброєння, на тлі російської агресії проти України.

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Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, інформує Bloomberg.

Він зазначив, що Німеччині необхідно прискорити виробництво товарів, які будуть направлені на безпековий потенціал країни.

У якості прикладу він навів російську агресію проти України.

"Ситуація з глобальними загрозами змінилася, і не замислюватися про це було б наївно", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Rheinmetall отримав від ЄС 130 млн євро на збільшення виробництва 155-мм снарядів.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС України Дмитро Кулеба висловився про роздратованість в Німеччині можливістю передавання ракет Taurus.

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