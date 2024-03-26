Кулеба висловився про роздратованість в Німеччині можливістю передавання ракет Taurus

Представники Німеччини дратуються щоразу, коли йдеться про передавання нашій державі далекобійних ракет Taurus.

В Німеччині деякі політики дратуються, коли йдеться про можливість постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, представники Німеччини дратуються щоразу, коли йдеться про передавання нашій державі далекобійних ракет Taurus.

"Кожного разу, коли я відповідаю на запитання (про Taurus — ред.), я отримую роздратовані коментарі у відповідь з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", — сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що у Німеччині українських чоловіків-біженців можуть позбавити виплат.

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