Кулеба высказался о раздражении в Германии возможностью передачи ракет Taurus

Представители Германии раздражаются всякий раз, когда речь идет о передаче нашему государству дальнобойных ракет Taurus.

В Германии некоторые политики раздражаются, когда речь идет о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, представители Германии раздражаются всякий раз, когда речь идет о передаче нашему государству дальнобойных ракет Taurus.

"Каждый раз, когда я отвечаю на вопрос (о Taurus — ред.), я получаю раздраженные ответные комментарии из Берлина. Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход", — сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что в Германии украинских мужчин-беженцев могут лишить выплат.

Читайте также: