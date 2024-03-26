Надя Дорофеева снялась топлес и откровенно рассказала о проблемах с гормонами

Украинская певица Надя Дорофеева откровенно рассказала о своих проблемах с гормонами.

В своем Instagram артистка призналась, что уже в течение шести лет принимает препарат, который помогает ей нормализовать тиреотропный гормон (ТТГ). Однако за последние три года певица странно чувствовала себя. В частности, Надя Дорофеева была усталой, апатичной, депрессивной. По словам артистки, иногда она заставляла себя что-то делать. Хотя, как говорит Надя, раньше она с таким не сталкивалась.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Честно признаюсь, я сижу на "Эутироксе" уже шесть лет, но и не подозревала, что повышенный ТТГ влияет так сильно на состояние. Я наконец-то поняла, что со мной происходило в течение последних трех лет. Я поняла, почему я просыпалась уставшей, и дальше — мои дни были похожи на битву. Ежедневно я боролась и считала себя то ли ленивым, то апатичным, то депрессивным, то просто человеком, который постоянно не может выспаться... Каждый день я по очереди вычеркивала эти варианты, ведь осознавала, что все из этого перечня точно не обо мне", – поделилась артистка.

Несколько месяцев назад Надя Дорофеева во время обследования узнала, что ее уровень ТТГ повысился, поэтому артистке подняли дозу препарата для его нормализации. Звезда говорит, что наконец-то стала чувствовать себя лучше. Артистка призналась, что раньше даже не задумывалась, что ТТГ может так влиять на состояние. Знаменитость советует обязательно обращаться к врачу, когда в организме происходят какие-то странные изменения.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Несколько месяцев назад мой ТТГ снова поднялся. Мне подняли дозировку "Эутирокса". Я уже как месяц бодрая. Мой ТТГ в норме…Я не знала, что ТТГ так влияет абсолютно на все. Я, взрослая девочка, этого не знала. А точнее я просто не обращала на это внимания, которое действительно должна была обратить…", — призналась артистка.

Напомним, ранее исполнительница alyona alyona рассказала о проблемах со здоровьем. Также артистка поделилась, что из-за того, что она длительное время принимала гормоны, ей теперь приходится делать определенную процедуру красоты.

Читайте также: