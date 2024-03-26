Атака на корабль "Иван Хурс": появились спутниковые снимки

На снимке видно место "прилета" в задней части вражеского разведывательного судна.

После атаки на российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в оккупированном Крыму в Сети появились спутниковые снимки с места удара.

Соответствующие изображения опубликовал OSINT-проект kiber_boroshno.

В телеграм-канале kiber_boroshno сообщается, что на спутниковых снимках за 24 марта зафиксирован пораженный разведывательный корабль РФ "Иван Хурс".

Там также указали координаты, по которым было атаковано судно – 44.61329,33.52901.

"Место прилета видно в задней части судна. Для сравнения мы взяли снимок за 23.03", – говорится в сообщении.

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Спутниковый снимок с кораблем "Иван Хурс" до и после поражения/Фото: kiber_boroshno

Напомним, 24 марта Силы обороны Украины поразили российские десанты корабли "Азов" и "Ямал" в оккупированном Севастополе.

Впоследствии в ВМС сообщили, что в тот же день украинскими силами были поражены также разведкорабль "Иван Хурс" и БДК "Константин Ольшанский". Последний, кстати, РФ украла у Украины в 2014 году после аннексии Крыма.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: За ночь достали 4 корабля! ВСУ атаковали и судно "Константин Ольшанский", которое РФ украла у Украины

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