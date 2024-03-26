Атака на корабель "Іван Хурс": з’явились супутникові знімки

На знімку видно місце "прильоту" у задній частині ворожого розвідувального судна.
Після атаки на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" в окупованому Криму в Мережі з’явилися супутникові знімки з місця удару.
Відповідні зображення опублікував OSINT-проєкт kiber_boroshno.
У телеграм-каналі kiber_boroshno повідомляється, що на супутникових знімках за 24 березня зафіксований уражений розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс".
Там також вказали координати, за якими було атаковано судно, – 44.61329,33.52901.
"Місце прильоту видно в задній частині судна. Для порівнння ми взяли знімок за 23.03", – йдеться в дописі.
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Нагадаємо, 24 березня Сили оборони України уразили російські великі десанті кораблі "Азов" та "Ямал" в окупованому Севастополі.
Згодом у ВМС повідомили, що того ж дня українськими силами були уражені також розвідкорабель "Іван Хурс" та ВДК "Костянтин Ольшанський". Останній, до речі, РФ викрала в України 2014 року після анексії Криму.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: За ніч дістали аж 4 кораблі! ЗСУ атакували і судно "Костянтин Ольшанський", який РФ вкрала в України
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