Атака на корабель "Іван Хурс": з’явились супутникові знімки

На знімку видно місце "прильоту" у задній частині ворожого розвідувального судна.

Після атаки на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" в окупованому Криму в Мережі з’явилися супутникові знімки з місця удару.

Відповідні зображення опублікував OSINT-проєкт kiber_boroshno.

У телеграм-каналі kiber_boroshno повідомляється, що на супутникових знімках за 24 березня зафіксований уражений розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс".

Там також вказали координати, за якими було атаковано судно, – 44.61329,33.52901.

"Місце прильоту видно в задній частині судна. Для порівнння ми взяли знімок за 23.03", – йдеться в дописі.

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Супутниковий знімок із кораблем "Іван Хурс" до та після його ураження / Фото: kiber_boroshno

Нагадаємо, 24 березня Сили оборони України уразили російські великі десанті кораблі "Азов" та "Ямал" в окупованому Севастополі.

Згодом у ВМС повідомили, що того ж дня українськими силами були уражені також розвідкорабель "Іван Хурс" та ВДК "Костянтин Ольшанський". Останній, до речі, РФ викрала в України 2014 року після анексії Криму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: За ніч дістали аж 4 кораблі! ЗСУ атакували і судно "Костянтин Ольшанський", який РФ вкрала в України

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