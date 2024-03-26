Кто может трудоустроиться без военно-учетного документа: объяснение юриста

Во время действия военного положения все военнообязанные должны иметь военно-учетные документы. Эти документы нужны как для трудоустройства, так и для поступления в ВУЗ.

Возможно ли трудоустроиться без военного билета, объясняет адвокат Мария Левченко.

В январе 2024 года вступило в силу постановление кабмина, устанавливающее новые правила ведения военного учета на предприятиях.

Что нужно учесть работодателям

"Был убран пробел, который не четко прописывал условия об обязанности руководителей предприятий, организаций доводить до своих работников под подпись приказы о том, что конкретного работника вызывают в ТЦК и СП для сверки военно-учетного документа", — объясняет юрист.

Для работодателей это означает, что теперь нужен человек, который будет заниматься ведением военного учета., – подчеркивает Левченко.

Для ФЛП в этом постановлении не прописано никаких требований, однако это не означает, что ФЛП не будут проверять на предмет ведения военного учета.

Что это значит для работников — может ли работодатель взять на работу работника без военно-учетного документа

"Для обычных работников это означает, что работодатель может уволить своего работника, если тот не будет своевременно обновлять свои данные военного учета в ТЦК, и работодатель не может взять на работу такого работника", — отмечает юрист.

Обновлять военно-учетные данные следует как работникам на основном месте работы, так и по совместительству.

Кто может трудоустроиться без военного билета

“Устроиться на работу и поступить на обучение теперь можно только при наличии военно-учетного документа. Исключение сделали только для женщин-медиков и фармацевтов, которые могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года», – объясняет адвокат Мария Левченко.

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