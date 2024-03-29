Вночі у Бєлгороді пролунала серія вибухів (відео)

У ніч проти 29 березня у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів.

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Місцеві жителі повідомляють про влучання у багатоповерхівку.

О 01:49 губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні оголошено ракетну небезпеку.

Пізніше місцеві жителі почали публікувати відео з вибухами у місті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бєлгороді пролунав вибух у будівлі обласного управління МВС.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ заявили про нібито збиття 18 безпілотників.

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