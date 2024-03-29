Ночью в Белгороде прогремела серия взрывов (видео)

В 01:49 в Белгородской области объявили воздушную тревогу.

В ночь на 29 марта в российскомБелгороде прозвучала серия взрывов.

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Местные жители сообщают о попадании в многоэтажку.

В 01:49 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Позже местные жители начали публиковать видео с взрывами в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгороде раздался взрыв в здании областного управления МВД.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ заявили о якобы сбитии 18 беспилотников.

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