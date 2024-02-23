Лазівки у санкціях: які країни допомогли РФ заробити мільярд євро 2023 року

Росія за 2023 рік заробила мільярд євро від купівлі палива Євросоюзом. Все через лазівку, яка дозволила московському паливу надходити в блок через іноземні нафтопереробні заводи.

Про це пише Рolitico.

Видання наводить, що йдеться про продаж приблизно 35 мільйонів барелів рафінованого палива.

"2023 року ЄС купив приблизно 35 мільйонів барелів рафінованого палива - переважно дизельного - принаймні частково з Росії, згідно з аналізом неурядової організації Global Witness. Ці закупівлі були дозволені через велику і тепер добре відому лазівку: попри заборону ЄС на майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть законно купувати московську сиру нафту, доки її спочатку перероблять на паливо в інших місцях", - йдеться у матеріалі.

Російське паливо надходить до ЄС через Індію та Туреччину, і у підсумку багато грошей повертаються до Кремля

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"Сума в 1 мільярд євро, що еквівалентно вартості близько 60 000 безпілотників іранського виробництва Shahed, які Москва часто використовує для бомбардування українських міст, стала відомою після того, як ЄС цього тижня погодив 13-й пакет санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення", - вказано у повідомленні.

Крім того, РФ змогла заробити ще 1 мільярд євро через окрему лазівку в санкціях ЄС щодо Болгарії, і що спроби ЄС обмежити російські нафтові доходи в основному провалилися.

"Це спонукає до подальших дій, оскільки ЄС починає готувати свій 14-й пакет санкцій, який має бути оприлюднений найближчими місяцями. Останні викриття титанічних нафтових прибутків Росії - не кажучи вже про смерть російського опозиціонера Олексія Навального - посилять цей тиск", - зазначають у виданні.

Міністерка закордонних справ Естонії Еркі Кодара наголосила, що російський режим продовжує опосередковано отримувати прибуток від третіх країн, які продають до ЄС нафтопродукти, вироблені з російської сирої нафти.

"Брюссель повинен запропонувати нове правило, яке вимагає від іноземних нафтопереробних заводів інформувати покупців з ЄС про будь-який російський імпорт. Однак досі побоювання щодо різкого зростання цін на дизельне паливо та економічного спаду відлякували чиновників від таких кроків", - додали у повідомленні.

Раніше ми писали, що британські компанії з початку повномасштабного вторгнення РФ до України поставили росіянам обладнання та техніки для військової промисловості на сотні мільйонів фунтів, посилюючи потенціал Кремля продовжувати вбивство українців.

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