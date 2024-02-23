В Італії на гірськолижну трасу вибіг вовк (відео)

Хижака прогнав спортсмен, якого тепер звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами.

В Італії на гірськолижну трасу вибіг вовк. Хижак тікав від лижника кілька десятків метрів, поки не сховався в лісі.

Про це пише російський BILD.

Як зазначається, на гірськолижному курорті Валь-ді-Ф'ємме на півночі Італії один із лижників зняв на відео, як вовк вибіг на схил. Спортсмен погнав його геть і переслідував кілька десятків метрів. У результаті чого сірий хижак біг із траси до лісу через огорожу.

“Захисники тварин ополчилися проти лижника. Вони вважають, що той не повинен був влаштовувати гонитву за хижаком. Спортсмена звинуватили в тому, що це “вплинуло на самопочуття та здоров'я вовка”. Проти лижника проводять розслідування за звинуваченням у жорстокому поводженні з твариною”, - пише видання.

В Італії на гірськолижну трасу вибіг вовк

Нагадаємо, що безхатько викрав приватний літак, щоб довести свою точку зору.

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