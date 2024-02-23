В Италии на горнолыжную трассу выбежал волк (видео)

Хищника прогнал спортсмен, которого теперь обвиняют в жестоком обращении с животными.

В Италии на горнолыжную трассу выбежал волк. Хищник убегал от лыжника несколько десятков метров, пока не скрылся в лесу.

Об этом пишет российский BILD.

Как отмечается, на горнолыжном курорте Валь-ди-Фьемме на севере Италии один из лыжников снял на видео, как волк выбежал на склон. Спортсмен угнал его и преследовал несколько десятков метров. В результате серый хищник бежал с трассы в лес через изгородь.

“Защитники животных ополчились против лыжника. Они считают, что тот не должен был устраивать погоню за хищником. Спортсмена обвинили в том, что это повлияло на самочувствие и здоровье волка. Против лыжника проводят расследование по обвинению в жестоком обращении с животным”, — пишет издание.

В Италии на горнолыжную трассу выбежал волк

Напомним, что бездомно угнал частный самолет, чтобы доказать свою точку зрения.

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