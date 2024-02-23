В Украине вводят новый вид документа: кому он будет нужен

Украинцы на оккупированных территориях и в зоне боевых действий могут получить временное удостоверение гражданина.

Украинцам на территориях, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы Россией, будут выдавать временные удостоверения гражданина. Реализацию экспериментального проекта согласовали на заседании Кабинета министров в пятницу, 23 февраля.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Внедрение этого проекта, инициированного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой, будет продолжаться в течение двух лет.

Временное удостоверение гражданина Украины будут выдавать гражданам, находящимся на территориях, включенных в утвержденный Минреинтеграции перечень и для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации.

Такой документ будут выдаваться:

лицам, потерявшим паспорт гражданина Украины, на имя которых с применением средств Единого государственного демографического реестра оформлен паспорт гражданина Украины и/или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, или относительно которых имеется информация об оформлении паспорта гражданина Украины/паспорта гражданина Украины для выезда за границу, зафиксированную в форме электронных данных в ведомственной информационной системе ГМС;

лицам младше 18 лет, относительно которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной системе ГМС.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно проводят принудительную мобилизацию мужчин. Оккупанты формируют систему "федеральных комиссариатов" (военнокоматов — ред.), раздают повестки на предприятиях, а также проводят скрытую мобилизацию среди получающих российские паспорта.

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