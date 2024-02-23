Мужчина окончил школу в 106 лет — видео

106-летний житель Южной Каролины, США получил почетный аттестат средней школы.

Об этом пишет UPI.

Фред Аллен Смоллс, также известный как "Дедушка", был награжден на церемонии школы Джорджтауна, где находилось более 100 человек.

Смоллс родился 5 февраля в 1918 году в районе Плантерсвилля округа Джорджтаун. После восьмого класса он бросил школу, чтобы переехать в Вашингтон, округ Колумбия, и помогать содержать свою семью. Мужчина так и не закончил обучение.

Довести дело до конца ему помогла внучка Берделла Кинни.

Конни документировала любимые занятия Смоллса, в частности просмотр спортивных соревнований и времяпрепровождение с семейной собакой Беллой, в TikTok. Эти видеоролики привели к тому, что ее дедушка попал в статью NBC News о темнокожих долгожителях, ставших знаменитостями в социальных сетях.

На выпускной церемонии выступали окружной суперинтендант Кит Прайс и мэр Джорджтауна Кэрол Джейро.

Напомним, в прошлом году 92-летняя прабабушка впервые пошла в школу. Она не умела писать и читать.

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