Российские войска захватили село вблизи Авдеевки — Bild

Это одно из трех направлений, где ВСУ держат оборону после падения Авдеевки.

Российские войска захватили село Степное к западу от Авдеевки.

Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

ВС РФ пытались взять Степное с октября, чтобы окружить Авдеевку с севера. До сих пор это им не удавалось. Еще в декабре ВСУ отошли в Бердичи, но продолжали держать под огневым контролем территорию между Степной и железнодорожной насыпью. Даже если передовые русские части заходили в Степное, их отвергали оттуда мощным огнем.

Однако теперь ВС РФ удалось окончательно закрепиться в разрушенном Степном. Это одно из трех направлений, где ВСУ держат оборону после падения Авдеевки.

“Русские силы вторжения полностью захватили и взяли под контроль Степное к северо-западу от Авдеевки. Украинские войска отошли в Бердичи на 1,2 км западнее. Украинские ударные рейды, ранее доходившие до западной части Степного, теперь осуществляются с восточной части Бердичев”, — пишет Репке.

"Россияне либо построили собственные укрепления на западном краю Степного, либо используют траншеи, построенные, но позже оставленные украинскими войсками", — добавляет он.

Напомним, на Авдеевском направлении российские войска перегруппировываются, подтягивают резервы.

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