Російські війська захопили село поблизу Авдіївки — Bild

Це один із трьох напрямків, де ЗСУ тримають оборону після падіння Авдіївки.

Російські війська захопили село Степове на захід від Авдіївки.

Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

ЗС РФ намагалися взяти Степове з жовтня, щоб оточити Авдіївку з півночі. Досі це їм не вдавалося. Ще в грудні ЗСУ відійшли в Бердичі, але продовжували тримати під вогневим контролем територію між Степовим і залізничним насипом. Навіть якщо передові російські частини заходили в Степове, їх відкидали звідти потужним вогнем.

Однак тепер ЗС РФ вдалося остаточно закріпитися в зруйнованому Степовому. Це один із трьох напрямків, де ЗСУ тримають оборону після падіння Авдіївки.

“Російські сили вторгнення повністю захопили і взяли під контроль Степове на північний захід від Авдіївки. Українські війська відійшли в Бердичі на 1,2 км на захід. Українські ударні рейди, які раніше доходили до західної частини Степового, тепер здійснюються зі східної частини Бердичів”, — пише Рьопке.

“Росіяни або побудували власні укріплення на західному краю Степового, або використовують траншеї, побудовані, але пізніше залишені українськими військами”, — додає він.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку російські війська перегруповуються, підтягують резерви.

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