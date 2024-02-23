Чоловік закінчив школу у 106 років – відео

106-річний мешканець Південної Кароліни, США, отримав почесний атестат середньої школи.

Про це пише UPI.

Фред Аллен Смоллс, також відомий як "Дідусь", був нагороджений на церемонії школи Джорджтауна, де було понад 100 осіб.

Смоллс народився 5 лютого 1918 року в районі Плантерсвілля округу Джорджтаун. Після восьмого класу він кинув школу, щоб переїхати до Вашингтона, округ Колумбія, і допомагати утримувати свою сім'ю. Чоловік так і не закінчив навчання.

Довести справу до кінця йому допомогла онучка Берделла Кінні.

Кінні документувала улюблені заняття Смоллса, зокрема перегляд спортивних змагань і проведення часу з сімейним собакою Беллою, в TikTok. Ці відеоролики призвели до того, що її дідусь потрапив до статті NBC News про темношкірих довгожителів, які стали знаменитостями у соціальних мережах.

На випускній церемонії виступали окружний суперінтендант Кіт Прайс та мер Джорджтауна Керол Джейро.

Нагадаємо, минулого року 92-річна прабабуся вперше пішла до школи. Вона не вміла писати і читати.

Читайте також: