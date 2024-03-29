Загарбники обстрілюють Україну з окупованої ЗАЕС — МАГАТЕ

Російські загарбники обстрілюють територію України з окупованої Запорізької атомної станції.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Він зазначив, що експерти організації, перебуваючи на Запорізькій АЕС, чули вибухи.

"Кілька разів звуки, мабуть, доносилися поблизу об'єкта, імовірно від вихідного артилерійського вогню", - написано в заяві Ґроссі.

Інспектори МАГАТЕ заявили, що вночі 22 та 27 березня чули поблизу станції стрілянину зі стрілецької зброї. Також на станції спрацював сигнал повітряної тривоги.

"Вчора на об'єкті спрацювала повітряна тривога, через що запланований візит групи МАГАТЕ на встановлення сухого відпрацьованого палива ЗАЕС було відкладено до пізнішого вечора того ж дня", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник МАГАТЕ Ґроссі зробив тривожну заяву про Запорізьку АЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вкотре не пустили експертів МАГАТЕ до реакторного залу ЗАЕС.

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