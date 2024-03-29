Макрон назвав умови для запрошення Путіна на саміт G20

У цьому питання повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими країнами.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для запрошення російського диктатора Путіна на саміт "Групи двадцяти", який відбудеться у Бразилії, необхідна згода всіх інших країн-членів.

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Про це Макрон заявив на спільній пресконференції з президентом Бразилії Лулою да Сілвою під час візиту до цієї країни, інформує AFP.

За словами французького лідера, сенс G20 "полягає в тому, що повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими (членами. – Ред.)", додавши, що цим має займатись "бразильська дипломатія" через цьогорічне головування цієї країни.

Разом з тим Макрон заявив, що якщо участь Путіна на саміті може бути "корисною", вона "повинна відбутися", але додав, що розбіжності у цьому питання можуть звести нанівець будь-яке запрошення РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заяви Макрона щодо відправлення військ до України розлютили чиновників США.

Крім того, ми раніше інформували, що Макрон їде до Бразилії переконувати президента щодо війни в Україні.

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