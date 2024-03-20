План Макрона – реальний і вже розробляється: нардеп про французький контингент в Україні

За його інформацією, попередньо Польща, деякі балтійські та скандинавські країни висловлюють готовність до цього плану долучитися

Розміщення французького військового контингенту в Україні – реальний план Макрона, над розробкою якого вже працюють французькі військові.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає "Еспресо".

"Це вже практично розробляється французькими військовими, за участі українських військових і військових тих країн, які можуть стати членами коаліції. Адже Макрон шукає союзників, щоб у цьому були задіяні не лише французи. Тема вже вийшла зі стадії думок, політичних заяв чи ідей", – каже нардеп.

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За його інформацією, попередньо Польща, деякі балтійські та скандинавські країни висловлюють готовність до цього долучитися

Гончаренко певен, що питання присутності французьких військ на території України – абсолютно реальний план Макрона.

"Для мене це також було дуже приємним відкриттям. Це насправді сенсаційна історія. Макрон таки прийняв рішення створити французький військовий контингент, який з'явився на території України, якщо Україна це буде підтримувати", – зазначив він.

Водночас, Гончаренко пояснив, що розміщення французьких військ не означає, що цей контингент вступить у бойові дії з російськими військами, бо тоді б це означало вступ Франції у війну.

"Йдеться про контингент на постійній основі, який буде займатися питаннями тренування українських військових, ППО, розмінування, кібербезпека, це дуже серйозні завдання. Зараз визначаються можливі формати. За це можна тільки подякувати. Це вже не сигнал Путіну, а конкретні дії по зупинці Путіна", – сказав політик.

Гончаренко стверджує, що Макрон має два підходи:

Перше, це об'єднана база для тренування та виробництва боєприпасів на території України. Місця розглядаються;

Друге, не створювати окремого місця для розміщення контингенту, а мати групи французьких військових в різних місцях і на різних напрямках.

У Телеграм Гончаренко уточнив, що Німеччина проти планів Франції, бо вважає, що це непотрібна ескалація, яка може призвести до глобальних ризиків.

За інформацією нардепа, також опрацьовується ідея місії з європейських солдат на кордоні з Білоруссю, яка вивільнить з цього напрямку українських військових. Це дозволить укріпити Східний та Південний напрямки.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наміри президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська до України. За його словами, відправлення військових до України ймовірне в разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

За інформацією видання Le Monde, Макрон припускав відправлення військ до Одеси найближчого року.

Глава МЗС Кулеба пояснив, що насправді передбачає ідея Макрона про відправлення військ до України.

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