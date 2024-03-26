Макрон їде до Бразилії переконувати президента щодо війни в Україні – Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон розпочинає 26 березня триденну поїздку до Бразилії, під час якої намагатиметься переконати лідера країни Луїса Ігнасіу Лулу да Сілву зайняти певну позицію щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

У публікації вказано, що Макрон розпочинає триденну поїздку до Бразилії в межах своєї "непростої стратегії побудови мостів між розвиненими країнами та так званим Глобальним Півднем".

Головним у порядку денному президента Франції буде спроба переконати Лулу да Сілву зайняти певну позицію щодо війни в Україні. Досі президент Бразилії намагався позиціонувати свою країну як нейтральну державу, яка може підтримувати зв’язки як з Росією, так і з Україною.

Водночас Лула да Сілва хоче, щоб Макрон припинив свою опозицію щодо угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом і південноамериканським блоком Меркосур, яка перебуває у підвішеному стані після досягнення політичної угоди 2019 року.

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Як заявили французькі чиновники, Макрон вважає Бразилію ключовим гравцем серед держав, що розвиваються, особливо тому, що вона головує у групі 20 країн, до якої входять більшість найбільших економік світу.

"Французький лідер робить ставку на те, що його розбіжності з Лулою щодо вторгнення Росії до України можуть бути зменшені, додали офіційні особи, хоча Бразилія вважає, що обидві сторони поділяють провину за війну", – йдеться в матеріалі.

Лула неодноразово відкидав можливість озброєння України. Він стверджував, що стратегія США та ЄС підриває перспективу вирішення війни шляхом переговорів.

До слова, видання CNN повідомило, що у Європи є всі можливості, щоб закрити "фінансову дірку" для України після блокування допомоги для неї у Конгресі США, але для цього потрібна політична воля лідерів країн.

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