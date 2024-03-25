Терапевтичне мовчання: чому психолог не говорить

Терапевтичне мовчання – не лише відсутність слів, але й активний процес, спрямований на підтримку пацієнта.
Психолог відіграє важливу роль у підтримці психічного здоров'я та благополуччя людини у різних сферах життя.
Одним із загадкових аспектів психологічної практики є терапевтичне мовчання. Чому психологи обирають мовчання, і як це може впливати на процес терапії розповідає психологиня Дана Єгорова.
Психологиня зазначає, що це не просто відсутність слів, а активний і усвідомлений процес. Цей метод дає пацієнту можливість зануритися у внутрішні переживання, безпосередньо почути свої думки та почуття. Такий простір для саморефлексії допомагає краще розібратися у власних емоціях і проблемах.
Однак терапевтичне мовчання може викликати тривогу в деяких пацієнтів, особливо у тих, хто не звик до такого досвіду. Це може посилити почуття невпевненості або відкинутості. Тому важливо, щоб психолог був емпатичним і чутливим до реакцій свого клієнта.
Психологи також використовують терапевтичне мовчання, щоб підкреслити важливість емоційної підтримки та розуміння. Просто бути поруч із пацієнтом у тиші може бути найсильнішим знаком підтримки та розуміння. Це дає відчуття безпеки і зв'язку з психологом, навіть без вживання слів.
Терапевтичне мовчання - це складний і ефективний інструмент у психологічній роботі, який може надати пацієнту простір для саморефлексії та розвитку, підкреслити важливість емоційної підтримки та розуміння.
Варто пам'ятати, що цей метод має бути усвідомленим і емпатичним, з огляду на індивідуальні потреби та реакції кожного клієнта.
Читайте також:
- Ви привабливіші, ніж думаєте: психолог назвав 5 ознак того, що люди від вас у захваті
- Як зрозуміти, що ви ускладнюєте стосунки: погляд психолога
- Токсичні фрази та дії, які руйнують ваші стосунки: коментує психологиня
- Чому ви почуваєтеся самотніми у стосунках: пояснює психотерапевтка
- Коли кохання закінчилося: психологиня назвала 8 кроків, щоб відпустити людину