Терапевтичне мовчання: чому психолог не говорить

Терапевтичне мовчання – не лише відсутність слів, але й активний процес, спрямований на підтримку пацієнта.

Психолог відіграє важливу роль у підтримці психічного здоров'я та благополуччя людини у різних сферах життя.

Одним із загадкових аспектів психологічної практики є терапевтичне мовчання. Чому психологи обирають мовчання, і як це може впливати на процес терапії розповідає психологиня Дана Єгорова.

Психологиня зазначає, що це не просто відсутність слів, а активний і усвідомлений процес. Цей метод дає пацієнту можливість зануритися у внутрішні переживання, безпосередньо почути свої думки та почуття. Такий простір для саморефлексії допомагає краще розібратися у власних емоціях і проблемах.

Однак терапевтичне мовчання може викликати тривогу в деяких пацієнтів, особливо у тих, хто не звик до такого досвіду. Це може посилити почуття невпевненості або відкинутості. Тому важливо, щоб психолог був емпатичним і чутливим до реакцій свого клієнта.

Психологи також використовують терапевтичне мовчання, щоб підкреслити важливість емоційної підтримки та розуміння. Просто бути поруч із пацієнтом у тиші може бути найсильнішим знаком підтримки та розуміння. Це дає відчуття безпеки і зв'язку з психологом, навіть без вживання слів.

Терапевтичне мовчання / Фото: Credits

Терапевтичне мовчання - це складний і ефективний інструмент у психологічній роботі, який може надати пацієнту простір для саморефлексії та розвитку, підкреслити важливість емоційної підтримки та розуміння.

Варто пам'ятати, що цей метод має бути усвідомленим і емпатичним, з огляду на індивідуальні потреби та реакції кожного клієнта.

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