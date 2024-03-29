Макрон назвал условия для приглашения Путина на саммит G20

В этом вопросе должен быть консенсус с другими девятнадцатью странами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для приглашения российского диктатора Путина на саммит "Группы двадцати", который состоится в Бразилии, необходимо согласие всех других стран-членов.

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Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Лулой да Силвой во время визита в эту страну, информирует AFP.

По словам французского лидера, смысл G20 "состоит в том, что должен быть консенсус с девятнадцатью другими (членами. – Ред.)", добавив, что этим должна заниматься "бразильская дипломатия" из-за председательства этой страны в этом году.

Вместе с тем Макрон заявил, что если участие Путина на саммите может быть "полезным", оно "должно состояться", но добавил, что разногласия в этом вопросе могут свести на нет любое приглашение РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что заявления Макрона об отправке войск в Украину разозлили чиновников США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Макрон едет в Бразилию убеждать президента о войне в Украине.

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