Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні: дощ і шквальний вітер

Сьогодн, 29 березня, у низці областей України пройдуть дощі. Вдень в більшості областей будуть сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У пʼятницю буде хмарно з проясненнями. Очікуються дощі на Закарпатті та в Карпатах. Вночі та вранці на високогір'ї вони йтимуть із мокрим снігом. У південній частині місцями також очікується невеликий дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. Удень в усіх областях, окрім північно-східних місцями сильні пориви вітру до 20 м/с.

Температура повітря вдень переважно сягатиме +11...16°С. На півдні подекуди фіксуватимуть до +20°С.

На високогір'ї Карпат температура становитиме +5...10°С.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується помірний дощ.

Вітер переважно південно-західний, сягатиме 7-12 м/с. Вдень місцями сильні пориви до 15-20 м/с.

Температура в Київській області становитиме +11...16°С. У Києві стовпчики термометрів покажуть вдень +12...14°С.

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