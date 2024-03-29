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Росіяни вдарили по Черкаській області: є влучання ракети

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Росіяни вдарили по Черкаській області: є влучання ракети

Рятувальники. / Фото: Associated Press

доповнюється

Вночі проти 29 березня під час масованого обстрілу російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергоінфраструктури в Черкаській області.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Маємо і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби на місцях.  Роботи з ліквідації наслідків тривають", - йдеться у повідомленні. 

Голова ОВА наголосив, що частину повітряної атаки вдалось відбити силам ППО. Вдалося знищити шість безпілотників Shahed. Також захисники збили крилату ракету на Уманщині

Через падіння уламків збитого БпЛА зазнало руйнацій нежитлове приміщення, повибивало вікна у приватному домогосподарстві. 

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