Росіяни вдарили по Черкаській області: є влучання ракети

Вночі проти 29 березня під час масованого обстрілу російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергоінфраструктури в Черкаській області.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Маємо і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби на місцях. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА наголосив, що частину повітряної атаки вдалось відбити силам ППО. Вдалося знищити шість безпілотників Shahed. Також захисники збили крилату ракету на Уманщині

Через падіння уламків збитого БпЛА зазнало руйнацій нежитлове приміщення, повибивало вікна у приватному домогосподарстві.