Россияне ударили по Черкасской области: есть попадание ракеты

В регионе также сработали силы ПВО.

В ночь на пятницу, 29 марта, во время массированного обстрела российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергоинфраструктуры в Черкасской области.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Имеются и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы на местах. Работы по ликвидации последствий продолжаются", — говорится в сообщении.

Глава ОВА подчеркнул, что часть воздушной атаки удалось отразить силам ПВО. Удалось уничтожить шесть беспилотников Shahed. Также защитники сбили крылатую ракету в Умани.

Из-за падения обломков сбитого БпЛА потерпело разрушение нежилое помещение, выбило окна в частном домохозяйстве.

Напомним, ночью на 29 марта россияне ударили по энергетике Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что целью атаки являлись объекты генерации электроэнергии.

Читайте также: