Россияне ударили по Черкасской области: есть попадание ракеты

В регионе также сработали силы ПВО.
В ночь на пятницу, 29 марта, во время массированного обстрела российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергоинфраструктуры в Черкасской области.
Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Имеются и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы на местах. Работы по ликвидации последствий продолжаются", — говорится в сообщении.
Глава ОВА подчеркнул, что часть воздушной атаки удалось отразить силам ПВО. Удалось уничтожить шесть беспилотников Shahed. Также защитники сбили крылатую ракету в Умани.
Из-за падения обломков сбитого БпЛА потерпело разрушение нежилое помещение, выбило окна в частном домохозяйстве.
Напомним, ночью на 29 марта россияне ударили по энергетике Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что целью атаки являлись объекты генерации электроэнергии.
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