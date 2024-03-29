В Николаевской области сбили пять "Шахедов": подробности от ОВА

Российские оккупанты также обстреляли из артиллерии Николаевский район.

В Николаевской области в ночь на 29 марта силы ПВО уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ким проинформировал о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки по состоянию на утро 29 марта.

"В ночь на 29 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены пять БпЛА типа "Shahed-131/136", – указано в заявлении.

Обстрелы Николаевского района

Что касается Николаевского района, то там утром 28 марта российские войска обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.

Вечером того же дня обстрелы из артиллерии фиксировались по территории Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших.

Напомним, российская армия в ночь на 29 марта устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Взрывы раздавались в разных уголках государства. Главной целью врага были энергетические объекты.

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