На Миколаївщині збили п’ять "Шахедів": подробиці від ОВА

Російські окупанти також обстріляли з артилерії Миколаївський район.

У Миколаївській області у ніч проти 29 березня сили ППО знищили п’ять російських дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кім поінформував про ворожі обстріли на Миколаївщині за минулу добу станом на ранок 29 березня.

"У ніч на 29 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено пʼять БпЛА типу "Shahed-131/136", – вказано в заяві.

Обстріли Миколаївського району

Щодо Миколаївського району, то там вранці 28 березня російські війська обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Увечері того ж дня обстріли з артилерії фіксувалися по території Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 29 березня влаштувала масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Вибухи лунали в різних куточках держави. Головною ціллю ворога були енергетичні об’єкти.

Читайте також: