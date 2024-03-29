Ночью Россия массированно атаковала объекты энергетики: какие последствия

В некоторых областях были введены графики отключения света.

Ночью против 29 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив беспилотники и ракеты по объектам энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Потерпели повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области применяют графики аварийных отключений света из-за ночной атаки. В Харьковской области, тем временем, действуют почасовые отключения света.

Напомним, 22 марта армия РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Основной целью неприятеля стали объекты энергоинфраструктуры. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что удар РФ в ту ночь – самая масштабная атака на энергетику за последнее время. Произошли попадания и повреждения объектов генерации.

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