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Ночью россияне ударили по энергетике: в Минэнерго назвали целые врага

Ночью россияне ударили по энергетике: в Минэнерго назвали целые врага

Повреждённый объект энергетики в Харькове. / Фото: Associated Press

Спасатели ликвидируют последствия.

Ночью 29 марта армия Российской Федерации нанесла массированный удар по Украине. Целью атаки являлись объекты генерации электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Очередная массированная атака страны-террориста на нашу энергетику. В этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии", — подчеркнул он.

Галущенко отмечает, что спасатели уже работают над ликвидацией последствий.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщалось, что ночью Россия массированно атаковала объекты энергетики. Пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

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