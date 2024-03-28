Какому знаку Зодиака повезет 29-30 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 29 и 30 марта?

20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, благоприятен для любых начинаний, но поскольку один из этих дней выпадает на рабочий день, а второй на выходной, можно предположить, что дела, которыми нужно заняться, окажутся рабочими и домашними соответственно. Важно также уделить максимум времени близким людям, о которых – в пылу трудового энтузиазма – мы зачастую забываем.

Весы

Весы в этот день заметят, что их жизнь постепенно меняется к лучшему: количество позитивных процессов перейдет в качество, и судьбоносные сдвиги уже не удастся игнорировать, делся вид, что их нет. Возможно, перемены происходит медленнее, чем того бы хотелось представителям знака, но в этом есть и положительные моменты: они не обрушиваются на голову молниеносно, а, благодаря плавному течению, позволяют человеку привыкнуть к происходящему.

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