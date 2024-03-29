В Хмельницкой области произошли взрывы: подробности

Ночью 29 марта, в Хмельницкой области раздались взрывы. Во время воздушной тревоги силы ПВО работали о воздушных целях противника.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня во время отражения воздушной атаки в пределах области были сбиты три враждебных цели", — говорится в сообщении.

По словам Тюрина, пострадавших или повреждений объектов инфраструктуры нет.

Напомним, ночью против 29 марта РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. по объектам топливно-энергетического сектора ПВО уничтожило 84 воздушных целей.

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