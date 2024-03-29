В ISW проанализировали последние "сенсационные" заявления Путина

Владимир Путин во время визита в российский 344-й Центр боевого применения и переподготовку пилотов армейской авиации 27 марта сделал несколько "сенсационных" заявлений. Он повторил основные истины и несколько шаблонных нарративов, направленных на то, чтобы отвлечь внимание западных политиков к российским угрозам. Вероятно, диктатор стремится отсрочить важные решения и повлиять на них.

Об этом пишут в Американском институте изучения войны.

РФ стремится добиться информационного эффекта

Диктатор заявил, что Россия "не имеет агрессивных намерений" в отношении стран НАТО и она "ничего бы не предпринимала в Украине, если бы не государственный переворот и дальнейшие боевые действия на Донбассе".

"Путин в очередной раз вводит в международные СМИ лживый нарратив о том, что Запад и НАТО ответственны за вторжение России в Украину. Кремль постоянно лживо обвиняет страны Запада в организации государственного переворота в Украине в 2014 году, а Украину – в насилии против русскоязычных жителей Донбасса, пытаясь увести от себя ответственность за войну и манипулировать представлениями Запада о намерениях и возможностях России», – пишут аналитики.

Как отметили в Институте, Путин отверг заявления о том, что Россия хочет напасть на другие страны, включая Польшу, страны Балтии и Чехию, как "полную чушь". Он добавил, что Россия защищает людей, проживающих на "исторических территориях" России в Украине.

"Отрицание Путиным все более агрессивной позиции России против восточного фланга НАТО напоминают заявления Кремля о том, что российские войска не вторгнутся в Украину в конце 2021 года и начале 2022 года. Такую линию использовал Кремль, задерживать и сдерживать любые приготовления к противодействию" , – подчеркнули специалисты Института.

Там добавляют, что отрицание Путиным империалистических стремлений России также противоречит его собственному определению "русская мера" – идеологической и географической концепции, включающей все прежние территории Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации.

"Эта концепция позволяет Путину рассматривать любые территории, которыми когда-то руководил российский режим или утверждали, что ими руководил российский режим, как "исторические территории" России, к которым относятся Польша и страны Балтии. Путин может решить "защитить" людей, которых Кремль описывает как российских "соотечественников" на этих территориях в то время, которое он выберет, повторяя подобные нарративы, которые он использовал для вторжения в Украину", — уверяют в отчете.

Аналитики добавляют, что президент РФ также пытался отпугнуть страны НАТО от поставок Украине истребителей F-16 и умерить западную аудиторию от дальнейших финансовых обязательств по безопасности Украины и НАТО. Путин заявил, что Россия уничтожит самолеты в Украине, как и другую западную военную технику, и пригрозил, что нанесет удары по западным аэродромам, если наше государство использует эти объекты для эффективных ударов по России.

"Эти заявления, представленные в сенсационном стиле, являются, по сути, заявлениями об очевидном — естественно, что российские силы будут стремиться уничтожить украинскую военную технику любого типа. И естественно, что Россия будет считать базы, из которых такие силы проводят военные операции против российских сил как законные цели. Такая война. Подобные заявления не заслуживают внимания, но Путин использует их для достижения важного информационного эффекта", – подытожили в ISW.

Ранее в Институте отмечалось, что Путин использует риторику о терроризме для поддержки войны в Украине.

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