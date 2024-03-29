РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА: сколько удалось сбить и куда целился враг

Ночью против 29 марта армия РФ нанесла мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Оккупанты применили разные типы ракет и ударные беспилотники. ПВО уничтожило 84 воздушных целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Ночью во время атаки оккупанты применили 99 средств воздушного нападения:

60 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область РФ);

ударных БПЛА типа (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область РФ); 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (запускали из трех истребителей МиГ-31К, Рязанская область РФ);

аэробалистические ракеты Х-47М2 (запускали из трех истребителей МиГ-31К, Рязанская область РФ); 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (запуск — аннексированный Крым);

баллистические ракеты (запуск — аннексированный Крым); 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (запуск из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область)

управляемых авиационных ракет (запуск из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область) 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область РФ);

крылатые ракеты (Курская область РФ); 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (целые запускали из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс РФ).

"К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Силами ПВО было уничтожено 84 воздушных целей:

58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

ударных БпЛА типа "Shahed-136/131"; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

крылатых ракет Х-101/Х-555; 5 управляемые авиационные ракеты Х-59;

управляемые авиационные ракеты Х-59; 4 крылатых ракеты "Искандер-К".

Напомним, россияне всю ночь атаковали Украину ракетами и дронами. Взрывы раздавались в Днепре и области, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В "Укрэнерго" сообщали, что ночью Россия массированно атаковала объекты энергетики. Пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

Между тем в Минэнерго назвали целые врага. В частности, оккупанты пытались атаковать объекты генерации электроэнергии.

Читайте также: