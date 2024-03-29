РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА: сколько удалось сбить и куда целился враг

Оккупанты атаковали Украину 99 воздушными целями.
Ночью против 29 марта армия РФ нанесла мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Оккупанты применили разные типы ракет и ударные беспилотники. ПВО уничтожило 84 воздушных целей.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Ночью во время атаки оккупанты применили 99 средств воздушного нападения:
- 60 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область РФ);
- 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (запускали из трех истребителей МиГ-31К, Рязанская область РФ);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (запуск — аннексированный Крым);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (запуск из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область)
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область РФ);
- 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (целые запускали из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс РФ).
"К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Силами ПВО было уничтожено 84 воздушных целей:
- 58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
- 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 5 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 4 крылатых ракеты "Искандер-К".
Напомним, россияне всю ночь атаковали Украину ракетами и дронами. Взрывы раздавались в Днепре и области, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.
В "Укрэнерго" сообщали, что ночью Россия массированно атаковала объекты энергетики. Пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.
Между тем в Минэнерго назвали целые врага. В частности, оккупанты пытались атаковать объекты генерации электроэнергии.