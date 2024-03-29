У ISW проаналізували останні "сенсаційні" заяви Путіна

Володимир Путін під час візиту до російського 344-го Центру бойового застосування та перепідготовки пілотів армійської авіації 27 березня зробив декілька "сенсаційних" заяв. Він повторив основні істини та кілька шаблонних наративів, спрямованих на те, щоб відвернути увагу західних політиків російськими погрозами. Ймовірно, диктатор прагне відстрочити важливі рішення та вплинути на них.

Про це пишуть в Американському інституті вивчення війни.

РФ прагне досягти інформаційного ефекту

Диктатор заявив, що Росія "не має агресивних намірів" щодо країн НАТО і вона "нічого б не робила в Україні, якби не державний переворот та подальші бойові дії на Донбасі".

"Путін вкотре вводить у міжнародні ЗМІ брехливий наратив про те, що Захід і НАТО відповідальні за вторгнення Росії в Україну. Кремль постійно брехливо звинувачує країни Заходу в організації державного перевороту в Україні у 2014 році, а Україну – у насильстві проти російськомовних мешканців Донбасу, намагаючись відвести від себе відповідальність за війну та маніпулювати уявленнями Заходу про наміри та можливості Росії", – пишуть аналітики.

Як зазначили в Інституті, Путін відкинув заяви про те, що Росія хоче напасти на інші країни, включаючи Польщу, країни Балтії та Чехію, як "повну нісенітницю". Він додав, що Росія захищає людей, які проживають на "історичних територіях" Росії в Україні.

"Заперечення Путіним дедалі агресивнішої позиції Росії проти східного флангу НАТО нагадують заяви Кремля про те, що російські війська не вторгнуться до України наприкінці 2021 року та на початку 2022 року. Таку лінію використовував Кремль, затримувати та стримувати будь-які приготування до протидії російській загрозі", – підкреслили фахівці Інституту.

Там додають, що заперечення Путіним імперіалістичних прагнень Росії також суперечить його власному визначенню "рускава міра" – ідеологічної та географічної концепції, яка включає всі колишні території Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, Радянського Союзу та сучасної Російської Федерації.

"Ця концепція дозволяє Путіну розглядати будь-які території, якими колись керував російський режим або які стверджували, що ними керував російський режим, як "історичні території" Росії, до яких належать Польща та країни Балтії. Путін може вирішити "захистити" людей, яких Кремль описує як російських "співвітчизників" на цих територіях у той час, який він обере, повторюючи подібні наративи, які він використовував для вторгнення в Україну", – запевняють у звіті.

Аналітики додають, що президент РФ також намагався відлякати країни НАТО від постачання Україні винищувачів F-16 і стримати західну аудиторію від подальших фінансових зобов’язань щодо безпеки України та НАТО. Путін заявив, що Росія знищить літаки в Україні, як і іншу західну військову техніку, і пригрозив, що завдасть ударів по західних аеродромах, якщо наша держава використає ці об’єкти для ефективних ударів по Росії.

"Ці заяви, представлені в сенсаційному стилі, є, по суті, заявами про очевидне – природно, що російські сили прагнутимуть знищити українську військову техніку будь-якого типу. І природно, що Росія вважатиме бази, з яких такі сили проводять військові операції проти російських сил як законні цілі. Така війна. Подібні заяви не заслуговують на увагу, але Путін використовує їх для досягнення важливого інформаційного ефекту", – підсумували у ISW.

Раніше в Інституті зазначали, що Путін використовує риторику про тероризм для підтримки війни в Україні.

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